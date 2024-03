Accordo per promuovere l'oleoturismo, a 'Olio Capitale'

Prosegue il percorso per la crescita e la valorizzazione dell'oleoturismo con la presenza della Camera di commercio dell'Umbria, che da oltre 30 anni organizza il Premio nazionale Ercole Olivario, alla 16/a edizione di "Olio Capitale" in corso a Trieste fino al 10 marzo.

A margine della tavola rotonda "Disposizioni Regionali in attuazione della Legge Nazionale sull'Oleoturismo: stato dell'arte e armonizzazione", che si è svolta venerdì pomeriggio, è stato siglato il protocollo d'intesa tra Mirabilia, Città dell'Olio e Camera di commercio dell'Umbria attraverso Ercole Olivario, con l'obiettivo di perseguire più efficacemente gli obiettivi comuni dello sviluppo della cultura dell'olio e la crescita e il rafforzamento dell'oleoturismo in Italia, attraverso la messa a terra di attività, eventi, iniziative, ricerche e studi nell'ambito della promozione e del marketing.

"Il documento - spiegano mi pronotori in una nota - è un ulteriore e concreto passo per la promozione del turismo dell'olio, un tema importante ed emergente che abbraccia, in modo trasversale e su più livelli, sempre più operatori e interessi. L'oleoturismo ha un elevato potenziale per le piccole e medie imprese".

"Siamo felici di unire le forze e fare squadra per contribuire concretamente a dare nuovo impulso all'oleoturismo.

Gli oli possono essere un mezzo attraverso il quale scoprire il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico di cui disponiamo. Dietro ogni olio di qualità c'è sempre una storia di famiglia o il successo di una azienda dovuto ad un'intuizione o ad un atto di coraggio che abbiamo il dovere di raccontare" ha affermaato il presidente del Premio Ercole Olivario e della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni.



