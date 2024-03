Tesei, l'8 marzo un'occasione per riflettere

"La Giornata internazionale della donna è l'occasione per riflettere sulle sfide, sulle conquiste, sul ruolo e sui diritti delle donne. È un momento per ricordare i progressi compiuti, dal diritto di voto alla partecipazione attiva nella vita politica, economica e sociale del Paese, ma anche per individuare le sfide ancora da affrontare per una vera parità, per una uguaglianza di opportunità e per una cultura del rispetto di genere". Lo afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

"È necessario creare un terreno fertile - osserva ancora - affinché le donne possano essere messe nelle condizioni di entrare nel mondo del lavoro ed esprimersi al meglio.

Per questo, durante il mio mandato, ho posto la massima attenzione sulla questione introducendo, tra le altre, delle misure economiche a favore delle neo mamme e della famiglia, cosicché le donne non si sentano obbligate a scegliere tra famiglia e carriera professionale.

Non possiamo, poi, ignorare le sfide sociali e culturali che le donne continuano ad affrontare, tra cui violenze e discriminazioni. È nostro dovere come istituzioni combatterle, garantire sicurezza e rispetto nonché sensibilizzare le nuove generazioni.

In conclusione, vorrei ribadire il mio impegno e quello della Regione a favore della parità di genere e dei diritti delle donne. Solo creando un ambiente inclusivo e rispettoso potremo realizzare pienamente il potenziale delle donne e costruire una società più equa e giusta per tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA