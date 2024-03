Eridania e Croce Rossa al fianco delle famiglie vulnerabili

Eridania, marchio leader del mercato della dolcificazione dal 1899, ha deciso di sostenere, ancora una volta, l'operato della Croce Rossa Italiana, attraverso la donazione di 198 pacchi alimentari destinati alle famiglie più bisognose. In particolare, i pacchi alimentari, che rispondono al fabbisogno di nuclei composti in media da quattro persone, saranno distribuiti ai comitati territoriali di Terni e di Perugia della Cri, che identificheranno le famiglie destinatarie della donazione seguendo nella selezione criteri di natura economica, familiare, sanitaria, abitativa e lavorativa.

In gran parte si tratta di nuclei con bambini o giovani, in linea con il trend nazionale che registra come siano le famiglie più numerose ad andare incontro a una condizione di maggiore difficoltà economica.

"Veniamo da anni difficili che, per alcune famiglie, sono stati ancora più complicati. Con questa operazione al fianco della Croce rossa italiana, uno dei nostri partner storici, abbiamo voluto dare il nostro contributo per garantire l'accesso al cibo a persone che vivono in condizioni di disagio e povertà, donando loro, anche attraverso i nostri prodotti, un piccolo momento di dolcezza quotidiana" affermato in una nota Alessio Bruschetta, amministratore delegato di Eridania Italia.

"Le richieste di aiuto da parte delle famiglie sono in aumento. Le volontarie e i volontari della Croce rossa italiana rispondono quotidianamente alla crescente richiesta di supporto di quanti vivono in condizioni di grave difficoltà. Ringrazio Eridania che è al nostro fianco in questa iniziativa, che fa parte di una serie di attività e progetti attraverso i quali supportiamo i nuclei familiari, a volte numerosi, vittime anche delle nuove forme di povertà emerse a seguito della pandemia", ha detto Rosario Valastro, presidente della Croce rossa italiana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA