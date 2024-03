Porterà "ad importanti investimenti, più di 210 milioni di euro, per opere pubbliche e incentivi alle imprese del nostro territorio" l'accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Umbria. A dirlo è il sottosegretario Emanuele Prisco.

Sottolineato che "Giorgia Meloni tornerà sabato mattina in Umbria, per la prima volta da presidente del Consiglio, al Centro Umbriafiere di Bastia Umbra per la firma".



