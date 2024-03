Per Cgil gara trasporto locale 'porta all'autodistruzione'

La Filt Cgil dell'Umbria "prosegue con determinazione e convinzione la propria azione" in merito alla gara del trasporto pubblico locale in Umbria. Lo ha sottolineato il segretario Ciro Zeno, che in una conferenza stampa nella sede del sindacato, a Perugia, ha rimarcato che "così come si sta costruendo porta all'autodistruzione" del settore.

Punto centrale della questione, secondo la Filt Cgil, è la suddivisione in quattro lotti, con possibilità per i concorrenti di presentare offerte per tutti, ma con un limite di aggiudicazione massimo di due per singolo partecipante. A rafforzare le preoccupazioni del sindacato è un documento dell'Autorità regolamentazione trasporti "ottenuto facendo un accesso agli atti". Illustrando i punti dell'atto, inviato l'11 gennaio scorso alla Regione e che analizza nel merito la proposta, Zeno ha evidenziato che la stessa autorità "esprime un parere con necessità di approfondire delle tematiche che noi avevamo già sollevato". "Osservano che sarebbe meglio procedere con un lotto unico", puntualizza il segretario che ha poi analizzato la questione delle tutele per i lavoratori. "Da subito - ha sostenuto - abbiamo detto di procedere con un solo lotto, così da rispettare le economie di scala e le garanzie per i lavoratori. Non sappiamo quando uscirà la gara, ma ci sono le condizioni per fermarsi a ragionare".

I vertici della Filt Cgil sottolineano "con onestà che è chiara la necessità di una revisione del tpl, ma serve capire che l'Umbria è cambiata". "Ci sono nuove zone da servire e il cambio si fa ragionando, non tagliando soldi e servizi" ha concluso.



