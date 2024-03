Meloni firmerà sabato un accordo di coesione con l'Umbria

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sabato, alle 10.45, sarà a Bastia Umbra per la firma dell'accordo per la coesione tra il Governo e la Regione Umbria. Lo ha annunciato Palazzo Chigi sul suo sito.

La Regione ha quindi spiegato che l'atto si svolgerà presso il centro Umbriafiere, padiglione otto nell'area eventi di Expo Casa. Interverranno anche la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e il ministro per le Politiche di coesione Raffaele Fitto.



