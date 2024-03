Bandecchi, alle europee candido il mio cane Milo

Alle prossime elezioni europee il sindaco di Terni e segretario di Alternativa popolare, Stefano Bandecchi, vuole candidare il suo cane "Milo". L'annuncio provocatorio e dal tono scherzoso è arrivato sul suo profilo Instagram.

Bandecchi, dopo i primi secondi introduttivi, ha messo a favore di telecamera un bellissimo esemplare di barboncino di color pesca. "È arrivato il momento delle elezioni europee e ho fatto una analisi accurata - ha detto nel video - e dopo una ricerca approfondita abbiamo visto che la maggior parte delle persone che oggi fanno gli onorevoli in Italia sono un pò dei cani, cioè non hanno mai fatto cose importanti e lo dico senza offesa. Perciò ho pensato di candidare per primo lui - ha proseguito mostrando l'esemplare - perché se di cani si deve parlare almeno vorrei che fosse un bel cane". "Quindi, Milo è il primo candidato d'Italia", ha concluso il sindaco con la faccia sorridente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA