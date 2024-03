Al via campagna ascolto della candidata sindaca Ferdinandi

Parte venerdì 8 marzo da Pretola la campagna di ascolto "Per ogni persona, per ogni comunità", un'iniziativa annunciata dalla candidata sindaca del centrosinistra e civici Vittoria Ferdinandi, che nasce "con l'intento di andare incontro alla città, per riconnetterla umanamente e rimetterla al centro". "Non intendiamo scrivere il programma elettorale al chiuso di una stanza - sottolinea - ma vogliamo aprirci, vivendo Perugia tra la sua gente. Per questo motivo, passo dopo passo, percorreremo i 52 quartieri cittadini, ascolteremo i bisogni e le esigenze dei perugini e delle perugine. Casa per casa, strada per strada, affronteremo i problemi della quotidianità, accoglieremo le necessità, i desideri e i progetti di ognuno".

L'appuntamento è fissato alle 17,30 presso Piazza della Torre di Pretola, per poi continuare con una visita all'Ecomuseo del Tevere.

Seguirà una camminata per le vie del paese e alle ore 19 avrà luogo un incontro aperto alla cittadinanza presso il locale Cva.

L'indomani, la campagna di ascolto, proseguirà a Villa Pitignano a partire dalle ore 10.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA