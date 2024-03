Scoccia, periodo intenso e carico di aspettative

"In tanti, tantissimi, sui social e per strada, mi chiedete se stiamo già lavorando alla campagna elettorale, mi chiedete se e quando le strade saranno invase dal manifesti con il mio volto e il mio nome (un'idea alla quale, sinceramente, devo ancora abituarmi). La verità è che il ruolo di assessore che ricopro oggi non può essere, improvvisamente, messo da parte": lo scrive su Facebook Margherita Scoccia, candidata sindaca di Perugia per il centrodestra e civici. "È un periodo intenso. Denso di impegni, ricco di incontri, carico di aspettative" aggiunge. "Ci sono idee importanti da portare avanti - spiega Scoccia riferendosi al suo ruolo di assessore -, lavori da concludere, progetti da iniziare. Perché Perugia viene prima di tutto e a lei dobbiamo tutto il nostro impegno e tutta la nostra passione. Ma non vi nascondo che ho voglia di vedervi, di incontrarvi, di discutere con voi della Perugia del presente e della Perugia del futuro, di quello che abbiamo fatto e di quello che ancora faremo insieme. E ho sempre più voglia di raccontarvi la mia idea di città, di illustrarvi i miei progetti, di osservare le vostre reazioni. Non posso ancora svelarvi tutto ma, prima di tornare al lavoro, vi lascio con una promessa: a breve vi racconterò una bella novità, per cui avrò bisogno di tutto il vostro supporto e tutto Il vostro entusiasmo".

