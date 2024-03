Raddoppia la presenza di militari dell'Esercito in Umbria

In Umbria, dallo scorso primo marzo, un contingente di 17 militari dell'Esercito è andato ad aggiungersi ai 15 già operativi sul territorio ed impiegati presso gli obiettivi sensibili delle Basiliche francescane di Assisi e Santa Maria degli Angeli, per l'espletamento dei compiti previsti dall'operazione "Strade sicure".

L'operazione è stata al centro di un incontro incontro istituzionale avvenuto tra il prefetto di Perugia, Armando Gradone ed il colonnello Francesco Randacio, comandante del raggruppamento Emilia Romagna, Toscana ed Umbria, coordinato dal colonnello Stefano Silvestrini, comandante territoriale per l'Esercito in Umbria.

"I militari - sottolinea una nota dell'Esercito italiano - con la loro presenza, ormai da diversi anni, hanno apportato un prezioso contributo all'attività di prevenzione e controllo del territorio mediante le attività di pattugliamento e di presidio fisso, evidenziando l'azione coordinata e la stretta sinergia con le forze di polizia per garantire la sicurezza dei cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA