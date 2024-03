I progetti degli studenti per la 'rigenerazione' di Terni

Sono stati presentati a Terni in una conferenza stampa i progetti vincitori del concorso di idee "La ri-generazione in piazza", promosso da Corso del Popolo Immobiliare e da Luisa Todini, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell'Università di Perugia, per la rigenerazione dell'intervento di completamento del Piano particolareggiato di Corso del Popolo e di Largo Volfango Frankl.

Nato da un'idea dell'imprenditrice Luisa Todini, il concorso era rivolto a oltre 180 studenti dei corsi di laurea in Ingegneria edile - architettura e design dell'Università di Perugia, con referenti i professori Paolo Belardi e Massimiliano Gioffrè. L'obiettivo è stato quello di misurarsi con le sfide progettuali di valorizzazione degli androni e degli spazi comuni della piazza, contribuendo a rinnovare l'ambiente, con una visione artistica e al contempo funzionale.

I tre progetti, eseguiti sotto la supervisione del docente Andrea Dragoni e dei tutor Riccardo Liberotti e Camilla Sorignani, condividono obiettivi comuni riassumibili nella volontà di enfatizzare il ruolo culturale per la città. In particolare, il leitmotiv è stato quello di promuovere la fruibilità degli spazi pubblici che costellano l'area attraverso progettualità raccordate da un'inedita visione del genius loci della città.

"La partecipazione degli studenti e docenti dell'Università - ha detto Luisa Todini - è stata un segnale entusiasmante a conferma che la città di Terni ha energie creative e innovative da valorizzare e raccontare".

L'iniziativa di rigenerazione architettonica - riferiscono i promotori in una nota - vedrà presto la sua esecuzione. Arvedi Ast ha aderito al progetto come partner tecnico e fornitore dei materiali necessari alla realizzazione dell'intervento.

"Un plauso e un ringraziamento a Luisa Todini e all'Università per aver promosso un contest che contribuirà alla valorizzazione estetica della città anche attraverso la materia simbolo del territorio: il nostro acciaio", ha commentato Barbara Sabatini, relazioni esterne Arvedi Ast.

Per il sindaco Stefano Bandecchi, "Terni ha una tradizione di riqualificazione urbana che deve essere rilanciata e arricchita di nuovi contenuti".



