Tesei, se Comune Assisi non vuole sostenere aeroporto venda

Per la presidente della Regione Donatella Tesei "se il Comune di Assisi non ritiene di sostenere l'aeroporto di cui è socio, potrebbe anche vendere le quote che sottoscrisse e uscire anche dalla società, scoprendo magari di essersi sbagliato a scambiare una operazione industriale e societaria con una di comunicazione". "Assicuro da parte mia che Sviluppubria sarà ben contenta di riacquistarle queste quote e aumentare ulteriormente la partecipazione che possa consentirci di sviluppare questa infrastruttura che ha finalmente ha preso il via e che non può assoluta ente fermarsi" ha aggiunto intervenendo in Assemblea legislativa.

In particolare Tesei ha risposto a una interrogazione di Michele Bettarelli, Pd, che ha chiesto chiarimenti "in merito al mancato pagamento delle quote da parte dei soci della Sase, in particolare del Comune di Perugia, socio al 6,25 per cento e di quello di Assisi che detiene una quota pari 4,8 per cento".

"All'esito del bilancio 2020 - ha detto Tesei -, che ricordo registrava una perdita di circa un milione 600 mila euro dopo anni di gestione non certo performante dell'aeroporto e dopo il terribile anno del Covid, Sase era sul punto di portare i libri in tribunale e con essa far cessare l'operatività di un sistema di trasporto essenziale per l'Umbria e un formidabile generatore di turismo e business per la nostra regione. Fu solo il coraggio dell'attuale giunta regionale che consentì con un intervento tramite Sviluppumbria (che ricapitalizzò per il 100 per 100 delle quote), a salvare il nostro aeroporto con un piano di risanamento, rilancio e sviluppo, condiviso con i soci.

Questo prevedeva il sostegno dei soci volto, grazie ai loro contributi, a farlo diventare quello che è oggi. Ci eravamo posti un obiettivo di 500 mila passeggeri, di un bilancio stabilmente in pareggio e di situazione finanziaria solida e credo li abbiamo centrati completamente. Tutti questi risultati il nostro aeroporto non li aveva mai raggiunti".



