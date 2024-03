Tesei, l'aeroporto punta al milione di passeggeri entro tre anni

"A breve verrà presentato il nuovo piano industriale dell'aeroporto che, insieme agli investimenti regionali per 10 milioni di euro a favore dell'adeguamento strutturale dello scalo umbro, punterà al milione di passeggeri entro tre anni": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria nel corso della presentazione delle nuove rotte dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria "San Francesco di Assisi" operate da Aeroitalia.

Quelle presentate con la compagnia aerea sono state quindi le prime anticipazioni del piano industriale '24-'27, pensato "con la logica dell'annualità e non più solo della stagionalità", come ha sottolineato inoltre il presidente della Sase Antonello Marcucci.

"Con la firma che andremo a fare con il governo investiremo 10 milioni di euro sull'aeroporto - ha evidenziato ancora Tesei - perché abbiamo raggiunto e superato i 500mila passeggeri, il target che ci eravamo prefissati, ma ora dobbiamo investire ancora per far sì che nei prossimi anni il nostro scalo possa addirittura raddoppiare il transito".

I risultati sul numero di passeggeri anche per il presidente Sase sono evidenti, ma Marcucci ha voluto puntare il dito anche sul "grande lavoro fatto sulle scelte di qualità e sui servizi".

"Con l'obiettivo di essere attrattivi - ha spiegato - il nuovo piano industriale punta ad una crescita importante per lo scalo nel periodo invernale, oltre che alla sostenibilità.

Presenteremo infatti il primo bilancio di sostenibilità di Sase perché vogliamo essere rispettosi dell'ambiente e del territorio dove siamo".

Dal canto suo, l'assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche, ha voluto ricordare che "a breve saranno svelati i dettagli del progetto per la costruzione della stazione ferroviaria a Collestrada, "che renderà ulteriormente interconnesso l'aeroporto".



