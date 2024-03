Assemblea approva risoluzione di sostegno al mondo agricolo

L'Assemblea legislativa ha approvato, con voto unanime, la proposta di risoluzione predisposta dalla seconda Commissione che contiene "Provvedimenti a tutela e sostegno del settore agricolo umbro".

L'atto, già all'ordine del giorno della precedente seduta, su richiesta dell'assessore Roberto Morroni era stato rinviato in Commissione per l'introduzione nel testo di alcune modifiche ed integrazioni che egli stesso aveva già illustrato.

Come già avvenuto in Commissione, ampia e condivisa è stata la soddisfazione espressa in aula per il contenuto del Documento di indirizzo approvato, definito dall'assessore Morroni "una risposta importante e chiara al mondo agricolo che non lascia spazio ad alcun tentativo di strumentalizzazione". Lo stesso presidente della seconda Commissione, Valerio Mancini, prima di illustrare le premesse ed il dispositivo dell'atto, ha ringraziato le associazioni di categoria e i singoli agricoltori "che da oltre due mesi, con rispetto delle istituzioni, hanno manifestato e continuano a farlo, il loro malessere e le loro condivisibili e reali preoccupazioni" e che hanno preso parte alle due articolate ed approfondite audizioni organizzate dalla Commissione e dalle quali è scaturita la proposta di risoluzione condivisa.



