Tutto esaurito per la prima dell'Umbria classic festival

E' stata caratterizzata da una sala piena in ogni ordine di posti, la prima dell'Umbria classic festival, Terni in Love with Music. Aron Chiesa (clarinetto), Martina Santarone (viola) e Michelangelo Carbonara (pianoforte) hanno strappato applausi a scena aperta durante tutto il concerto e al termine del bis.

I tre giovani ma già famosi musicisti internazionali hanno portato emozione ed entusiasmo tra il folto pubblico accorso alla sala dell'Orologio del Caos dove ha preso il via il festival organizzato dall'associazione Mozart Italia Terni di Anais Lee, con il sostegno della Fondazione Carit, la collaborazione del Comune di Terni e il patrocinio di Regione Umbria e Provincia di Terni.

Il "Sogno d'amore", questo il titolo del concerto, ha spaziato lungo tre secoli di musica classica eseguita sempre con grande maestria dei tre artisti, già noti al pubblico ternano e narnese per le loro interpretazioni in occasione di Luci della Ribalta e di altri eventi musicali. Una serata culminata con la serata di degustazioni di vini pregiati e prodotti locali offerta dall'associazione Mozart Italia e dalla Tenuta Cavalier Mazzocchi.

E per proseguire nel solco del successo della prima serata, domenica c'è stato il concerto offerto a mezzogiorno al Cenacolo San Marco di Terni. Un'esaltante performance di musica da camera curata dal maestro Patrick Jϋdt, anche in questo caso con il tutto esaurito.

"Siamo davvero felici - ha detto Anais Lee - di avere riscosso tanto consenso con il concerto di apertura e con quello di ieri. Gli artisti di assoluto livello impreziosiscono il festival e regalano alla città momenti di grande musica. Il nostro impegno continua grazie al sostegno della Fondazione Carit e alla collaborazione del Comune e con l'obiettivo di offrire al pubblico uno spettacolo degno della grande tradizione musicale ternana".



