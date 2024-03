L'ufficio di presidenza della commissione Antimafia, guidata dal presidente Chiara Colosimo, ha calendarizzato le audizioni del Procuratore Nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, per mercoledì 6 marzo alle ore 16.30, e quella del procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, per giovedì 7 marzo alle ore 10.

Proprio ieri Melillo e Cantone avevano chiesto di essere ascoltati in merito all'inchiesta di Perugia relativa ai presunti dossieraggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA