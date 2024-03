La V edizione del Premio Letterario Clara Sereni

Al via con tante novità la V edizione del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, riservato a romanzi editi e inediti, dedicato ai temi presenti nell'opera dell'intellettuale e scrittrice scomparsa nel 2018, che nella sua vita ha saputo coniugare scrittura e impegno civile con particolare attenzione al mondo delle donne e sociale. Sereni è stata tra le altre cose anche l'ideatrice della Fondazione La città del Sole Onlus, che crea progetti di vita per persone fragili.

Si può partecipare alla Sezione Romanzo inedito inviando il manoscritto completo entro e non oltre le ore 12.00 del 27 maggio 2024. Mentre per la Sezione Romanzo edito le opere devono essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 30 aprile.

Promosso dall'associazione culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi, in collaborazione con ali&no editrice, la rivista Noidonne e il Comune di Perugia, quest'anno il Premio proporrà nei prossimi mesi una serie di eventi collaterali, come presentazioni diffuse del Bando in tutta la provincia, incontri con autori e letture pubbliche dei libri finalisti nelle scuole.

Queste iniziative, che si terranno nelle scuole del territorio, all'Università e nelle biblioteche aderenti alla Giuria Popolare, in collaborazione con il Circolo LaAV - Lettura ad Alta Voce di Perugia e la Giuria Specialistica del Premio, sono pensate per coinvolgere in particolar modo le giovani generazioni.

La Giuria, di cui è presidente Onoraria la senatrice Liliana Segre, presieduta dalla giornalista e scrittrice Benedetta Tobagi, è già all'opera per selezionare i 10 finalisti della Sezione editi, mentre i finalisti della Sezione inediti verranno divulgati a ottobre, in vista della cerimonia di premiazione che si terrà anche quest'anno in novembre a Perugia, ma che nella quinta edizione si articolerà in una due giorni con un convegno sui temi del Premio. In particolare sulla scrittura femminile e civile, con la partecipazione di scrittori e scrittrici di diverse generazioni.

Bando completo e info per partecipare: www.premioletterarioclarasereni.it



