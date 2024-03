Focus sulla medicina legale e sull'otosub in convegno a Terni

Le ultime novità in ambito della rinologia, dell'otologia e della patologia neoplastica con dei focus sulla medicina legale e sull'otosub, legato all'attività subacquea e alle patologie che derivano da questa attività, sono stati i principali argomenti trattati nel corso della seconda edizione del convegno "Novità in otorinolaringoiatria", che si è tenuto a Terni. Il dottor Antonio Giunta, direttore facente funzioni della struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria, ne è stato il responsabile scientifico.

Tanti gli ospiti intervenuti da fuori regione.

"L'aggiornamento in medicina è fondamentale - ha sottolineato Giunta - soprattutto alla luce dei cambiamenti tecnologici che stiamo vivendo in questi ultimi tempi: dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ai nuovi software, alle nuove metodiche chirurgiche e farmaci".

A portare i saluti iniziali - è detto in un comunicato degli organizzatori - Pietro Manzi, direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Terni, che ha parlato di un convegno "di respiro nazionale per parlare delle ultime novità sia in campo diagnostico che terapeutico". "È particolarmente apprezzabile - ha sottolineato - il lavoro che ha fatto il dottor Giunta in questo ultimo anno, che è stato concentrato sull'abbattimento delle liste di attesa, accumulate nel periodo post pandemico. Ha infatti aumentato il numero delle prestazioni erogate superando i numeri dell'attività dell'otorino del 2019, anno che il Ministero della Salute prende come riferimento per confrontare l'attività nel periodo pre e post pandemico".

Il reparto di otorinolaringoiatria dell'Azienda ospedaliera di Terni, ad oggi, fa circa 800 interventi l'anno tra otorino in elezione (come le operazioni programmate, da tumori e da patologie infiammatorie) e le urgenze. Di questi più del 15% sono associabili a patologie neoplastiche maligne. In media sono poi oltre 10 mila le visite l'anno. Tra le peculiarità del reparto c'è la chirurgia endoscopica dell'orecchio medio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA