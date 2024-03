Indagine Perugia: spiati anche personaggi dell'economia

E' un lungo elenco di nomi di personaggi di primo piano anche del mondo economico del Paese quello sui quali ha compiuto accessi ritenuti abusivi alle banche dati in uso alla procura nazionale antimafia Pasquale Striano, ufficiale di polizia giudiziaria già comandante del gruppo Sos trasferito ad altro incarico in seguito all'indagine della procura di Perugia. Emerge dall'invito a presentarsi ai magistrati del capoluogo umbro, coordinati da Raffaele Cantone, con i quali si è però avvalso della facoltà di non rispondere.

I capi d'accusa, alcuni contestati in concorso con il magistrato Antonio Laudati, sono contenuti in oltre una sessantina di pagine. Autonomamente Striano è accusato dell'accesso abusivo alle banche dati per "consultare le informazioni" relativi a politici ma anche personaggi del mondo economico. Quasi tutte per individuare la presenza di segnalazioni per operazioni sospette. Nell'elenco compaiono il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e Vittorio Colao ma anche Letizia Moratti.

Numerosi i politici che compaiono nell'elenco come il ministro Giuseppe Valditara o Michele Vietti.

Tra quelli sui quali Striano cercava informazioni compare il nome di Fabrizio Centofanti, noto per essere stato coinvolto nell'inchiesta legata all'ex consigliere del Csm Luca Palamara.





