Dossieraggio: Gasparri, subito ispezione alla Procura Antimafia

"Io credo che bisognerebbe dar luogo ad un'immediata ispezione alla Procura Antimafia e valutare se debbano essere poi assunti provvedimenti straordinari per la guida di questo organismo che pare essere sfuggito al controllo". E' quanto afferma in una nota il capogruppo di FI al Senato, Maurizio Gasparri, commentando l'inchiesta della Procura di Perugia a proposito dei dossier che sarebbero stati fatti da un agente della GdF Pasquale Striano in servizio alla Procura Nazionale Antimafia.



