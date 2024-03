Demos Umbria inaugura la sede a Perugia

Democrazia Solidale apre la nuova sede a Perugia, sottolineando l'impegno per contrastare le disuguaglianze e sostenere i più fragili.

"Riscopriamo il tempo delle piazze, vogliamo riportare le periferie al centro. Non solo geografiche, ma soprattutto quelle sociali": Demos si propone di riportare al centro dell'attenzione le esigenze dei cittadini, soprattutto di coloro che sono stati trascurati. Ridisegniamo la città prendendo come misura bambini ed anziani.

"Ogni anima ha bisogno di un luogo: la nuova sede - spiega una nota - rappresenterà un punto di riferimento per tornare a fare politica sul territorio ed in vista della prossima tornata elettorale".

Demos ha espresso il pieno sostegno alla candidata sindaca Vittoria Ferdinandi che, insieme al deputato e segretario nazionale Paolo Ciani, e Barbara Funari assessore al sociale di Roma capitale hanno contribuito all'evento. I temi principali sono "le disuguaglianze, la promozione di politiche che garantiscano un futuro migliore per tutti i cittadini umbri, senza lasciare nessuno indietro. Una città a misura di bambino e anziano".

"Riportiamo le periferie al centro", ha affermato il coordinatore territoriale di Demos Riccardo Vescovi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA