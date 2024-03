Auto fuori strada, morta una giovane ad Assisi

Una giovane di 29 anni, non ancora compiuti, è morta nella notte fra venerdì e sabato in seguito a un incidente stradale avvenuto nella zona di Assisi.

La giovane, del posto - secondo quanto riferito dai vigili del fuoco - per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo dell'auto che stava guidando e che è finita fuori strada, andando a sbattere contro un contatore del gas. Non ci sono altri veicoli coinvolti.

L'incidente è avvenuto intorno alle una nella frazione di Tordibetto.

E' stato necessario l'intervento dei tecnici per verificare la situazione e scongiurare eventuali fughe di gas. Sul posto anche i carabinieri, che stanno compiendo accertamenti sull'accaduto e i sanitari del 118.



