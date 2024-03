M5s, vigileremo sull'attuazione del progetto 'Neoconca'

"A seguito degli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle al piano della qualità dell'aria, la Regione Umbria ha finalmente annunciato l'attivazione dello studio Neoconca, che sarebbe già in fase di attivazione, così come reso noto oggi dall'assessore Coletto": lo afferma il consigliere regionale Thomas De Luca (M5s).

"Metteremo massima attenzione e vigileremo sulla effettiva attuazione del progetto che - prosegue De Luca - era già stato inserito nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo di programma siglato nel 2018 tra Regione Umbria e ministero dell'Ambiente con l'ex ministro Costa (M5s) e che è stato possibile avviare solo grazie alla ferrea attività del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale e alla serie di emendamenti proposti e approvati nel Piano regionale della qualità dell'aria".

"Nel piano - spiega De Luca - sono stati inseriti punti importanti per i quali abbiamo lottato strenuamente. Dopo dieci anni di chiacchiere siamo riusciti a raddoppiare le risorse per gli studi epidemiologici e risolvere questioni in merito all'attribuzione delle competenze. Abbiamo lottato per rivendicare il diritto dei cittadini umbri ad essere sottoposti a screening per cogliere le malattie e le patologie correlate alle esposizioni ambientali. Ora, finalmente, si comincia a parlare di metalli pesanti e di apporto industriale".

"Vigileremo - conclude - sul fatto che questo progetto venga portato avanti seriamente e non rimanga solo un'attività di facciata da archiviare nel più breve tempo possibile. Il nostro impegno proseguirà senza abbassare la guardia e ribadiamo l'assoluta necessità di implementare i presidi di prevenzione secondaria in tutte le aree ambientalmente critiche della regione".



