Centralità ruolo FdI caposaldo coordinamento Perugia

Ricerca dell'unità del centrodestra, salvaguardia delle amministrazioni uscenti, centralità del ruolo di FdI all'interno della coalizione e valorizzazione della classe dirigente sono i capisaldi di un documento approvato all'unanimità dal coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia per la provincia di Perugia che si è riunito presieduto da Alessandro Moio. Alla presenza del segretario regionale Emanuele Prisco e del senatore Franco Zaffini. All'ordine del giorno, l'analisi dei Comuni al voto e gli assetti territoriali in via di definizione in questi giorni.

Nello stesso documento - si spiega in un comunicato di FdI -, il coordinamento si impegna a non consentire l'ingresso di nuovi tesserati provenienti dalla rappresentanze elettive di Lega e Forza Italia fino allo svolgimento delle prossime elezioni comunali e regionali ed " esprime la propria contrarietà all'inserimento nella lista di Fratelli d' Italia per le prossime elezioni comunali e regionali, di candidati attualmente titolari di ruoli elettivi per Lega o Forza Italia ed invita il coordinamento regionale a fare altrettanto per le liste del capoluogo di regione e per il consiglio regionale".

"Il 2024 è un anno di grandi sfide elettorali per tutto il nostro territorio" ha detto Moio. "Ho ritenuto opportuno chiedere al coordinamento - prosegue - di mettere fin da subito alcuni punti fermi. Fratelli d'Italia deve continuare ad essere un partito aperto alle migliori energie delle nostre comunità che si riconoscono nei nostri valori ma allo stesso tempo non deve prestarsi ad operazioni di trasformismo politico, che sono sempre state lontane dal nostro modo di intendere la politica".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA