Arrestato un uomo per tre rapine in una tabaccheria

Un tunisino di 45 anni è stato arrestato dalla polizia, a Perugia, nell'ambito delle indagini su tre rapine ai danni di una tabaccheria.

Negli scorsi mesi, infatti, in tre distinti episodi, un uomo, dopo aver minacciato la dipendente del negozio si era impossessato complessivamente di 800 euro in contanti, numerosi pacchi di sigarette e circa 40 gratta e vinci, per poi fuggire.

I successivi accertamenti della squadra mobile hanno consentito di risalire all'identità del presunto responsabile.

Sulla scorta delle risultanze investigative acquisite, valutata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione del reato, la Procura ha chiesto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del quarantacinquenne, poi emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia.

Il personale della squadra mobile ha rintracciato l'indagato e lo ha condotto nel carcere di Capanne.



