Ospedale di Perugia, 134 assunzioni a tempo indeterminato

La direzione dell'azienda ospedaliera di Perugia ha reso noto che è in corso la stabilizzazione di 134 operatori sanitari, amministrativi e tecnici dell'area del comparto e della dirigenza, "portando a termine il percorso tracciato dalla Regione e condiviso con le organizzazioni sindacali nel pieno rispetto del Piano di fabbisogno del personale 2023-'25".

Di queste - prosegue l'ospedale in una sua nota - 122 stabilizzazioni riguardano il personale precario del comparto: 18 infermieri, 30 collaboratori amministrativi professionale, 1 collaboratore tecnico professionale informatico, due dietiste, tre operatori tecnici specializzati - autisti di ambulanza, quattro operatori tecnici specializzati - cuochi, quattro assistenti amministrativi, quattro ostetriche, quattro fisioterapisti, 40 operatori socio-sanitari, tre tecnici sanitari di laboratorio biomedico e nove tecnici sanitari di radiologia medica che saranno assunti a tempo indeterminato.

Altre 12 assunzioni di dirigenti a tempo indeterminato in corso di perfezionamento riguarderanno: due biologi, un cardiologo, un ematologo, un geriatria, un ginecologo, un neurochirurgo, due neurologi, un oftalmologo, un medico di chirurgia d'accettazione e d'urgenza e un dirigente amministrativo.

"Con queste assunzioni - ha affermato Il direttore generale dell'azienda ospedaliera, Giuseppe De Filippis - si conclude un percorso sul quale abbiamo investito molto con l'obiettivo di ridare a questa azienda le risorse umane stabili di cui aveva bisogno. Vorrei sottolineare che oltre il 90 % del personale dipendente ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato e queste stabilizzazioni riducono al minimo fisiologico il contingente dei precari con contratti a tempo determinato. Si tratta del minimo necessario per garantire flessibilità ad una organizzazione complessa come quella dell'ospedale di Perugia".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA