Inaugurato l'anno giudiziario della Corte dei conti Umbria

Inaugurato l'anno giudiziario 2024 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria. La cerimonia si è tenuta oggi, a Perugia, nell'aula magna del Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali dell'Università degli studi la cerimonia. Presenti numerose autorità civili, militari e accademiche della regione, tra cui la presidente Donatella Tesei, il procuratore generale Sergio Sottani e il prefetto di Perugia Armando Gradone.

Ad aprire la cerimonia la relazione del presidente della sezione, Piero Carlo Floreani, sull'attività svolta nel 2023.

Sono seguiti gli interventi del procuratore regionale Rosa Francaviglia, dell'avvocato Massimo Perari, in rappresentanza del presidente dell'ordine forense, e del presidente della sezione di controllo, Antonello Colosimo.

Per quanto riguarda l'attività della sezione dal punto di vista quantitativo, il contenzioso contabile ha consentito nel 2023 la pubblicazione di 61 sentenze, 13 ordinanze e 19 decreti.

Sessanta le sentenze che hanno definito giudizi di responsabilità amministrativa, di cui 30 sentenze di accoglimento, 24 di rigetto e sei relative a giudizi abbreviati.

Le statuizioni di condanna hanno riguardato risarcimenti disposti per l'ammontare di oltre 31 milioni di euro.

Ventiquattro le sentenze in materia di accertamento della responsabilità amministrativa correlata a danni indiretti subiti dalle aziende ospedaliere locali, dalle aziende unità sanitarie locali e dalla Regione Umbria conseguenti ad errori e lesioni da attività sanitaria. Le condanne, ragguagliate all'importo di 2.160.428,71 di euro sono state otto, le sentenze di rigetto 11, quelle definite con rito abbreviato cinque.



