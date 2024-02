A Gubbio al via i lavori del Parco dei dinosauri

Sono partiti i lavori di riqualificazione del parco dell'ex convento di San Benedetto, a Gubbio. L'intervento, finanziato dal Gal Alta Umbria e cofinanziato dall'amministrazione comunale, consiste nel dettaglio nella sistemazione del verde (già potati gli oltre 80 alberi presenti ad oggi nell'area verde) e nella creazione di un parco tematico, dedicato ai dinosauri.

"Verranno creati - spiega l'assessore alla cultura Giovanna Uccellani - dei percorsi che, attraverso l'installazione di modelli di uova di dinosauri e di impronte dei giganti della preistoria, accoglieranno turisti e cittadini e li condurranno alla scoperta della risposta a uno degli enigmi della scienza contemporanea: perché e in che modo i dinosauri sono scomparsi. L'obiettivo che ci siamo posti è duplice: da un lato rivitalizzare un importante parco cittadino, dall'altro creare un collegamento tematico con l'adiacente museo dei dinosauri, una realtà che si conferma, per numero di visitatori, uno dei principali attrattori turistici della città. Basti pensare che da fine febbraio ad aprile sono più di 80 le classi di bambini e ragazzi che hanno prenotato una visita al museo". La fine dei lavori è prevista per il prossimo maggio.



