Simona Meloni, ennesimo smacco al personale sanitario

"L'ennesimo smacco al personale sanitario umbro e la certificazione della scarsa competitività e attrattività di quello che è stato per lungo tempo un'eccellenza": così la capogruppo del Partito democratico in Assemblea legislativa, Simona Meloni, in merito all'esito della selezione pubblica per il "posto di direzione della struttura complessa ospedaliera di cardiologia dell'ospedale di Perugia, che ha visto la partecipazione di solo due professionisti, tutti interni, ma che entrambi sono stati ritenuti non idonei".

"Quanto avvenuto al Santa Maria della Misericordia - spiega Simona Meloni in una nota - certifica la scarsa attrattività della sanità umbra, dove nessun professionista esterno decide di lavorare pur essendo stata un'eccellenza che ha salvato vite per tanti anni. Alla selezione per l'attribuzione dell'incarico partecipano due professionisti che lavorano a Perugia da oltre 30 anni, che hanno mandato avanti con competenza e professionalità la struttura ma vengono ritenuti non idonei: un'umiliazione inaudita verso il personale che ha investito la vita nell'attività pubblica, che non meritava".



