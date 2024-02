Ad Assisi convegno sulla gestione del rischio in agricoltura

Il riscaldamento globale e le altre conseguenze dei cambiamenti climatici, la possibilità per le imprese agricole di adottare strumenti agevolati per mitigare l'impatto di tali eventi climatici, nonché degli strumenti per la gestione del rischio in agricoltura si parlerà nel 16/o convegno nazionale sulla gestione del rischio in agricoltura, organizzato dal Centro per lo sviluppo agricolo e rurale di Perugia, da Asnacodi Italia (Associazione nazionale dei condifesa di Italia) e Dipartimento di Scienze agrarie alimentari e ambientali dell'Università degli studi di Perugia.

L'evento, patrocinato dal ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dalla Regione Umbria, da Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) e Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), si svolgerà giovedì 29 febbraio, a partire dalle 9, al teatro Lyrick di Assisi, a Santa Maria degli Angeli.

Tanti gli argomenti oggetto del convegno che sarà aperto dai saluti di Stefania Proietti, sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, e Roberto Morroni, assessore all'Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Umbria e componente della Commissione Agricoltura della Conferenza delle Regioni.



