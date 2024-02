Minorenni rapinano un tredicenne e pubblicano il video

Avrebbero rapinato un tredicenne e poi postato il video sui social network tre ragazzi con età comprese fra i 14 e i 16 anni che sono stati denunciati a Terni dai carabinieri a conclusione di un'indagine avviata lo scorso gennaio e coordinata dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia.

Il tredicenne a metà gennaio si era presentato in caserma, accompagnato dai genitori, per raccontare quello che gli era capitato poco in una via del centro, dove era stato accerchiato, spintonato e rapinato di 20 euro, custoditi all'interno della cover del telefono cellulare, da tre ragazzi poco più grandi di lui, che conosceva solo di vista.

L'episodio è stato filmato e pubblicato da uno tre tre presunti responsabili e proprio partendo dal filmato, reperito on-line, i carabinieri sono risaliti all'identità dei tre minorenni, che sono stati denunciati per il reato di rapina in concorso.



