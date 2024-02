Libera Umbria e reti magistrati incontrano gli studenti

Per il secondo anno consecutivo Libera Umbria con il suo presidio scuola "Giuseppe Rechichi" in collaborazione con la rete di magistrati "Sport e legalità" ha organizzato una serie di incontri con tanti istituti dell'intera regione. Con il progetto scuola "Professione cittadino: imparare la democrazia" propone alla rete di insegnanti presenti in molte scuole ed istituti della regione, gli incontri con la rete dei magistrati e molte sono le adesioni.

Sono otto gli istituti che lo scorso anno scolastico hanno incontrato i magistrati. Quest'anno quelli coinvolti sono almeno 10: itis Franchetti-Salviani Città di Castello, liceo scientifico Galileo Galilei-Perugia, istituto di istruzione superiore Cavour, Marconi, Pascal-Perugia, Itet Capitini-Perugia, itts "Volta" Perugia, liceo artistico di Betto-Perugia, liceo Sesto Properzio-Assisi, iit Leonardo da Vinci-Umbertide, istituto omnicomprensivo Rosselli Rasetti-Castiglione del Lago.

"Sport e legalità" è una rete di magistrati italiani che condividono la volontà di promuovere ed educare alla legalità e ai valori costituzionali. La collaborazione ha preso il via da un incontro avvenuto a Pietralunga sul primo bene confiscato alla mafia in Umbria, tra i giovani arrivati da tutt'Italia per svolgere i campi di volontariato estivo "EstateLiberi" e il procuratore generale Sergio Sottani.

Durante gli incontri, gli studenti coadiuvati dai propri docenti propongono delle tematiche da approfondire e dopo una breve presentazione i magistrati rispondono alle domande. Alcune volte sono gli studenti che presentano una loro sintesi o un loro lavoro e da questo partono gli approfondimenti. Sempre molto apprezzata questa attività che rende più reale l'educazione civica, la parte degli studi affrontati, l'attualità con i tanti casi di cronaca che riportano sempre come focus l'educazione delle giovani generazioni alla cultura della legalità e alla conoscenza ed al rispetto della Costituzione.



