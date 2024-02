Lega, mototerapia in protocolli per l'assistenza pediatrica

"Includere la mototerapia nei protocolli del sistema sanitario regionale dedicati all'assistenza pediatrica": è quanto chiedono i consiglieri regionali della Lega Stefano Pastorelli e Paola Fioroni, annunciando la presentazione di una interrogazione alla Giunta.

"La mototerapia - spiegano Pastorelli e Fioroni - ha dimostrato di essere un'importante opportunità terapeutica per bambini e ragazzi affetti da patologie complesse e degenerative, offrendo loro momenti di gioia, emozione e sollievo durante i percorsi di cura e degenza ospedaliera. Proprio per questo la Camera dei deputati, lo scorso 21 febbraio, ha dato il via libera alla proposta di legge, il cui testo passerà ora all'esame del Senato, che prevede il riconoscimento e la promozione della mototerapia, dando un evidente segnale di cambiamento e di apertura verso pratiche terapeutiche innovative nel sistema sanitario nazionale".

"Con la nostra interrogazione - continuano Pastorelli e Fioroni - chiediamo alla Giunta se abbia preso in considerazione l'inclusione della mototerapia nei protocolli terapeutici degli ospedali della Regione, dove si curano bambini e ragazzi, al fine di offrire loro un supporto aggiuntivo nel percorso di cura e recupero. L'atto ispettivo chiede anche all'Esecutivo di Palazzo Donini quali azioni sta intraprendendo, o abbia intenzione di intraprendere, per promuovere l'implementazione della mototerapia nei servizi sanitari regionali dedicati all'assistenza pediatrica".



