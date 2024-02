Sei guide tematiche multimediali per conoscere Foligno

Foligno può contare su sei guide tematiche multimediali, ricche di video, foto, spunti di visita e consigli, alla scoperta del centro storico, delle eccellenze artistiche, culturali e paesaggistiche dell'intero territorio.

Nell'ambito del progetto "VisitFoligno: un viaggio al centro del mondo tra natura, arte, cultura ed enogastronomia", il Comune ha realizzato le nuove guide tematiche digitali della città e del suo territorio scaricabili dal link https://www.comune.foligno.pg.it/guidafoligno/ "Sono guide innovative - ha detto l'assessora al Turismo, Michela Giuliani - si tratta di un prodotto unico nel suo genere, con la versione anche in inglese". Per il sindaco Stefano Zuccarini, "si tratta di un passo importantissimo, di un ulteriore tassello che dà una svolta al turismo nella città".

Il progetto, finanziato dalla Regione Umbria a valere sul bando "Umbriaperta" e cofinanziato dal Comune, ha previsto due interventi principali. Il primo è stato la realizzazione degli eventi "I week end di VisitFoligno": un programma di iniziative alla scoperta della città e del territorio. Il secondo è stato la realizzazione delle guide - sei fascicoli tematici scaricabili gratuitamente dal sito del Comune - in italiano e inglese. La particolarità è la presenza di pulsanti cliccabili: alcuni collegati a video che mostrano musei, piazze, borghi, paesaggi, natura, eventi; altri con informazioni di visita, come, ad esempio, orari dei musei o modalità di prenotazione.

Le prime due guide, Foligno dentro le mura e Foligno fuori le mura, offrono una panoramica completa del centro storico e di tutto il vasto territorio di Foligno. Le altre quattro offrono un approfondimento su alcuni aspetti di particolare interesse, sulle eccellenze del patrimonio culturale e naturale, su tradizioni e peculiarità: I Musei, Il Parco di Colfiorito, La Valle del Menotre, Eventi ed enogastronomia. Uno spazio particolare è dedicato alla Giostra della Quintana. Oltre al formato digitale, negli uffici delle informazioni turistiche in un espositore sarà disponibile, a breve, anche il formato cartaceo, che grazie alla presenza dei Qr code mantiene i contenuti video e informativi presenti nella versione digitale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA