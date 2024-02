Bettarelli, chiarezza su quote del Comune di Perugia a Sase

"Appare necessario fare chiarezza in merito al mancato pagamento delle quote di competenza spettanti al Comune di Perugia e non ancora versate alla Sase, società che gestisce l'aeroporto di Perugia": questa la richiesta che il consigliere regionale Michele Bettarelli (Pd - vice presidente dell'Assemblea legislativa) affida ad una interrogazione rivolta alla Giunta di Palazzo Donini.

Nell'atto ispettivo Bettarelli sottolinea - secondo quanto riferisce una nota della Regione - che "l'aeroporto 'San Francesco d'Assisi' costituisce una delle infrastrutture più importanti nel settore dei trasporti dell'Umbria. La sua attività ha notevolmente potenziato la capacità recettiva, in particolare, del turismo diretto alla città di Perugia, in ragione della comodità del mezzo aereo per raggiungere il capoluogo umbro".

"Pur essendo socio della Sase, la società che gestisce l'aeroporto stesso, il Comune di Perugia - prosegue - ha espresso parere contrario al piano industriale 2022-2024 ed inoltre, come riportato da numerosi articoli di stampa, il Comune stesso avrebbe omesso di versare la propria quota di finanziamento della Sase, pari a 250 mila euro all'anno. La società avrebbe invitato, già negli ultimi mesi del 2022, il Comune di Perugia a provvedere a versare la propria quota, che l'ente avrebbe accantonato ma non versato, facendo quindi confluire le somme nei residui passivi. Nel bilancio 2023 e in quello 2024 del Comune non risulta iscritta nessuna posta a favore di Sase ed è quindi opportuno chiarire se e quando l'amministrazione perugina intenda versare alla Sase, di cui detiene il 6,25%, maggiore quindi del Comune di Assisi che ha il 4,83%".

"Sui contributi richiesti al Comune in qualità di socio di Sase anche la consigliera comunale Erika Borghesi (Pd) - ricorda Bettarelli - ha chiesto chiarimenti, visto che tali somme non sono previste nel bilancio né nella variazione illustrata ieri.

Se quanto verificato in commissione consiliare Bilancio fosse confermato anche dalla Giunta regionale, sulla base di questa interrogazione, le recriminazioni fatte dalla Lega in questi mesi, rispetto ai mancati versamenti del Comune di Assisi, si rivelerebbero del tutto strabici e strumentali".



