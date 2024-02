A Perugia comunità Lgbtqia+ sostiene Ferdinandi sindaca

La comunità Lgbtqia+ che a Perugia si riconosce nel circolo Omphalos ha annunciato il supporto a Vittoria Ferdinandi, candidata sindaca per centrosinistra e civici. Lo ha fatto con una presa di posizione pubblica.

Omphalos sottolinea che in tema di diritti delle comunità Lgbtqia "le destre hanno ancora posizioni estremamente ideologiche". "A Perugia - aggiunge in un comunicato - lo abbiamo subito sulla nostra pelle in questi 10 anni di governo di centro destra, a partire dal mancato sostegno alle progettualità dei centri antidiscriminazioni, alle trascrizioni negate ai figli delle famiglie arcobaleno, al ritiro dell'adesione alla rete Ready delle pubbliche amministrazioni contro le discriminazioni e per finire con la sfilza di patrocini negati o ritirati al Pride cittadino. Omphalos, con il suo Centro Antidiscriminazioni, negli ultimi due anni ha accolto oltre 1.100 richieste di aiuto e supporto psicologico, legale, lavorativo, sanitario, e tutto questo nella totale indifferenza dell'amministrazione comunale, che ha scelto di non supportare l'associazione in questo percorso e di ignorare quindi i bisogni e le richieste della comunità. Per questo lo diciamo chiaramente: non siamo disponibili a dialogare con chi calpesta le nostre identità e i nostri diritti e non possiamo rimanere neutrali in vista del prossimo appuntamento elettorale".



