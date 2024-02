Un centinaio al presidio di Terni per la sicurezza sul lavoro

Presidio anche a Terni, davanti alla sede della prefettura per iniziativa di Cgil e Uil e delle rispettive categorie dei metalmeccanici ed edili, per dire basta alle morti e agli infortuni sul lavoro e chiedere un impegno di tutte le istituzioni in favore della sicurezza.

Oltre un centinaio i partecipanti, con alcuni rappresentanti sindacali che sono stati ricevuti dal capo di Gabinetto della prefettura di Terni, Luca Iervolino, per esternare il disagio di tanti lavoratori e delle stesse sigle di fronte allo "stillicidio" di episodi gravi che hanno portato allo sciopero di due ore alla fine di ogni turno di lavoro.

Sullo sfondo, la strage di Firenze ma anche "con drammatica cadenza anche in Umbria e proprio oggi a Terni" hanno detto i sindacati invocando la massima attenzione sulla problematica.

"Le istituzioni tutte devono attivarsi perché il silenzio che spesso segue questi fatti, ci porta solo ad una lenta inesorabile erosione di diritti e certezze" hanno aggiunto.





