Tesei, strutture sanità Umbria hanno aumentato operatività

Le strutture sanitarie umbre "mostrano un incremento dell'operatività e quindi delle prestazioni erogate ma ci sono anche molte richieste che arrivano". Lo ha rilevato la presidente della Regione Donatella Tesei a proposito del lavoro per abbattere le liste d'attesa.

"Mettiamo in campo anche risorse finanziare importanti, circa nove milioni di euro per rendere strutturale il percorso" ha aggiunto.

"Dobbiamo strutturare - ha ribadito Tesei - quegli interventi che prima venivano considerati straordinari. C'è un monitoraggio e un'attenzione costante. Ho invitato i direttori a valutare la possibilità di un open day per affrontare in maniera ancora più importante la questione delle liste d'attesa. Ci saranno anche delle risorse che andranno a incentivare le strutture pubbliche e l'operatività degli operatori per espletare le prestazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA