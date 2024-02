Tesei, interveniamo in modo fattivo sulla sanità dell'Umbria

Parla di "risorse importanti per l'ammodernamento dei presidi ospedalieri e dei macchinari ma anche per interventi mai fatti e tuttavia indispensabili per il funzionamento degli ospedali" la presidente della Regione Donatella Tesei riguardo ai 70 milioni di fondi, ex articolo 20, che verranno utilizzati per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni tecnologiche delle Asl 1 e 2 delle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni.

"Dieci milioni di euro - ha ricordato Tesei - saranno destinati alla realizzazione del terzo polo ospedaliero, su Spoleto in particolare dove dobbiamo adeguare la dotazione antincendio e saranno realizzati posti per la dialisi. Insomma fondi per tutte quelle strumentazioni indispensabili per erogare le prestazioni sanitarie alla comunità umbra".

La presidente si è quindi augurata di "poter concludere in tempi molto brevi" l'accordo di programma che porterà poi all'erogazione dei 70 milioni di euro alle struttura sanitarie umbre. "Fondi - ha sottolineato Tesei - che riguardano tutte le strutture ospedaliere e la sanità regionale. Quindi andiamo a intervenire in modo molto fattivo".



