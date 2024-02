Serena Massimi nuova responsabile tesseramento Lega Umbria

Serena Massimi è la nuova responsabile regionale del tesseramento della Lega Umbria. Ad annunciarlo è il segretario regionale Riccardo Augusto Marchetti. "Ringrazio Letizia Taburchi per il lavoro svolto a sostegno del nostro movimento con serietà e abnegazione e faccio i migliori auguri a Serena per questo incarico che svolgerà senza dubbio con dedizione e competenza" afferma questi in una nota.

"Sabato 24 e domenica 25 febbraio - annuncia ancora Marchetti - torneremo in tantissime piazze dell'Umbria con i gazebo per incontrare i cittadini e per la campagna tesseramento 2024. La Lega è forza di territorio ed è tra la gente che vogliamo continuare a stare. Soltanto attraverso l'ascolto e il confronto con i cittadini si possono raggiungere obiettivi significativi e la Lega è determinata a continuare a costruire, col sostegno degli umbri, il futuro della nostra terra con concretezza e passione come abbiamo dimostrato di saper fare in questi anni alla guida della Regione e di tanti comuni umbri".





