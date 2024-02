Regione sblocca 70 milioni di euro per la sanità umbra

La Giunta regionale ha deliberato lo sblocco di oltre 70 milioni di fondi, ex articolo 20, che verranno utilizzati per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni tecnologiche delle Asl 1 e 2 delle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni.

Si tratta di risorse composte da quote statali, regionali e delle Aziende sanitarie che permetteranno, a seguito dell'accordo di programma che verrà sottoscritto con il Ministero della Salute, di finanziare 53 interventi richiesti direttamente dalle aziende sanitarie ed ospedaliere su tutto il territorio regionale.

La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha sottolineato "l'importanza di pianificare e portare a compimento interventi necessari per migliorare strumentazioni e impianti da tempo obsoleti ed inoltre ha ribadito il prosieguo di interlocuzione con il ministro Schillaci per intercettare ulteriori Fondi ex articolo 20".

Sempre provenienti dall'ex articolo 20 - si spiega in un comunicato della Regione - sono anche i 96 milioni di euro appostati in precedenza per il nuovo ospedale Narni-Amelia, ora finanziato con fondi Inail, e dunque trasferiti attraverso una recente delibera di Giunta sul nuovo ospedale di Terni.



