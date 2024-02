Per edili Umbria della Uil, leggi ci sono ma non applicate

"Le leggi ci sono. Il problema è che non vengono applicate in maniera capillare. C'è poi il problema del subappalto a cascata": a dirlo è Alessio Panfili, segretario umbro della Feneal Uil, il sindacato degli edili, in occasione del presidio davanti alla prefettura di Perugia in occasione dello sciopero proclamato con la Cgil. "Abbiamo registrato una notevole adesione allo sciopero dal settore cemento e legno. Quello della sicurezza sul lavoro è un problema sentito" ha aggiunto.

Panfili ha poi evidenziato la questione "non secondaria delle malattie professionali derivanti da lavorazioni portata avanti negli anni e che creano danni biologici al lavoratore".

"C'è poi la piaga delle morti bianche non accenna a finire" ha concluso.

Per Elisabetta Casciarri, segretaria regionale della Fillea Cgil, "la situazione è complicata perché il mondo dell'edilizia è estremamente complicato". "La strage di Firenze è stata sentita - ha aggiunto - ma la strage continua tutti i giorni".

Casciarri ha quindi ricordato gli operai feriti negli ultimi giorni in un cantiere a Umbertide e uno nel ternano. "Sempre cadute dall'alto - ha rilevato -, quindi la questione sicurezza sul lavoro è importante. E' ora di prendere provvedimenti che vadano oltre le normative esistenti. Serve un lavoro di concertazione tra tutte le forze in campo e facciamo un appello alla politica che deve intervenire in maniera seria".



