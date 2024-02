Il Provinciale della Rai torna ad Assisi

Dopo il successo dello scorso anno, "Il Provinciale" torna ad Assisi per una puntata dedicata alle bellezze della città, attraverso luoghi simbolo e ospiti speciali. La popolare trasmissione Rai, condotta da Federico Quaranta, racconterà storie, aneddoti e curiosità passando per il centro storico, la Rocca Maggiore, il monte Subasio, la Basilica e il Bosco di San Francesco, il santuario di San Damiano, l'Eremo delle Carceri.

Le riprese sono iniziate lunedì mattina - annuncia il Comune - e andranno avanti alcuni giorni, prima della messa in onda prevista a metà marzo su Rai 3.

Accanto a Federico Quaranta, ci saranno Angelo Branduardi e Ascanio Celestini, che proporranno alcune performance in location particolarmente suggestive della città, come ospiti della trasmissione.

A impreziosire il racconto anche figure e artisti del territorio, come l'Ensemble Micrologus che si esibirà all'interno della Rocca Maggiore.

La puntata dedicata ad Assisi è intitolata "Il mezzo della vita" e proporrà la città di San Francesco e l'Umbria "come luoghi in cui l'esistenza può cambiare, grazie alla profonda spiritualità che li attraversa".



