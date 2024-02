Foligno protagonista in tv grazie a Linea verde life

Foligno sarà ancora una volta protagonista in tv grazie alle telecamere della trasmissione "Linea Verde Life" che mostrerà al pubblico le eccellenze paesaggistiche ed agroalimentari della Valle Umbra.

Nella puntata che andrà in onda sabato 24 febbraio, alle 12.55 su Rai 1 particolare attenzione verrà riservata al centro storico della città e al borgo di Pale in Valmenotre, con un focus sulla tradizione della lavorazione della carta. Lo rende noto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini sottolineando che "si parlerà della prima edizione a stampa della Divina Commedia e dell'antica cartiera di Pale di proprietà della famiglia Vitali, aperta per l'occasione in via del tutto straordinaria, con una tappa anche nel paesino di Popola".

"Sarà l'occasione - spiega Zuccarini in una nota del Comune - per una vetrina di portata nazionale anche per i prodotti tipici del territorio: le conduttrici Elisa Isoardi e Monica Caradonna incontreranno infatti artigiani e operatori della ristorazione. In questi anni Foligno e il suo territorio stanno ricevendo un'attenzione senza precedenti da parte dei media nazionali e delle riviste specializzate, frutto del grande lavoro di promozione che sta portando a concreti riscontri in termini di visibilità e presenze turistiche. Ringrazio la Regione dell'Umbria, l'assessore Michela Giuliani e i suoi uffici e la Pro Loco di Pale per la collaborazione".



