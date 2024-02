Mencaroni, forte scollamento tra formazione e mondo del lavoro

"Il sistema imprenditoriale umbro sta reagendo, le assunzioni da parte delle imprese ci sarebbero, ma mancano i profili richiesti dalle imprese. La domanda di lavoro in questo inzio 2024 conferma il trend di crescita registrato nel 2023, ma la realtà ci dice che esiste uno scollamnete troppo forte tra formazione e mondo del lavoro": lo afferma Giorgio Mencaroni, presidente Camera di commercio dell'Umbria, commentando i dati del sistema Excelsior di febbraio.

"Un campanello d'allarme da non sottovalutare. Serve - spiega - una sinergia più forte fra imprese e mondo della formazione che aiuti i giovani ad intraprendere i percorsi più fruttuosi per il loro futuro".



