Fora, legge ferma speculazione sui servizi di welfare

"Ho passato 30 anni della mia vita professionale all'interno della cooperazione sociale. Per 15 anni ho rivestito ruoli importanti di rappresentanza. E in tutto quel periodo ho chiesto insistentemente che la Regione si dotasse di una legge che tutelasse la qualità del lavoro nei servizi di welfare, le migliaia di operatori sociali coinvolti, le famiglie che ricevono servizi e le imprese sociali coinvolte": così il consigliere regionale Andrea Fora, Patto civico, commentando i lavori d'Aula. "Oggi, dopo tanto tempo, finalmente il Consiglio regionale - aggiunge - scrive una bella pagina di politica, approvando la legge che, anche su mia proposta, è stata elaborata dopo mesi di lavoro, grazie al grande contributo fornito dalle centrali cooperative e dai sindacati. Una legge che mette la parola fine alla sempre più frequente pratica della speculazione economica sui servizi di welfare".

"Da oggi la Regione Umbria dice basta agli appalti al massimo ribasso" sottolinea Forza. "Dice basta - aggiunge - ai lavoratori sociali sottopagati. Dice basta a cooperative pirata che non applicano i contratti nazionali di lavoro. Dice basta ad un welfare povero che non garantisce qualità ai nostri anziani e disabili. In Umbria le imprese sociali hanno dato un forte contributo alla modernizzazione e all'innovazione del welfare e sono oggi fortemente integrate nelle politiche pubbliche. Negli anni passati la nostra regione a volte è diventata facile terra di conquista da parte di soggetti che hanno puntato tutto sul ribasso delle offerte economiche, impoverendo questo settore, indebolendo i servizi e mettendo in crisi migliaia di operatori sociali sottoposti a cambi repentini di appalto, passaggi tra cooperative, contratti di lavoro poveri. Con questa legge la Regione fornisce indicazioni di policy volte ad orientare le scelte delle Usl e degli altri enti locali a favore di appalti capaci di accrescere la qualità dei servizi di welfare e assicurare adeguati diritti e tutele ai lavoratori. Taglio dei servizi ai cittadini, riduzione dei diritti degli utenti e compressione di quelli dei lavoratori erano le parole d'ordine negli anni scorsi. Oggi non più".



