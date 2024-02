Fiaccolata per Alexei Navalny nel centro di Terni

Fiaccolata per Alexei Navalny questa sera nel centro di Terni. Un centinaio di persone si sono riunite in piazza della Repubblica dove è stato anche appeso un drappo bianco con scritto "Per Navalny per la libertà".

La manifestazione è stata promossa da vari esponenti della politica locale. Nessuno dei partecipanti è stato identificato dalle forze di polizia e l'iniziativa si è svolta in tranquillità con diversi interventi.

"Non vogliamo ricordare tanto la persona di Navalny quanto il suo coraggio che è stato esemplare" è stato detto. "E ci fa capire una volta di più che esistono regimi e contesti nei quali affermare il proprio pensiero mette a rischio la vita" è stato sottolineato ancora.



