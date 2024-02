Apprezzamento cooperazione sociale per legge sui servizi

Il mondo della cooperazione sociale esprime grande apprezzamento per l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa della "Disciplina in materia di qualità del lavoro e dei servizi alla persona". Perché "innova il modello di regolazione del welfare regionale puntando sulla tutela dei diritti dei lavoratori, sull'innalzamento della qualità dei servizi di welfare e sul rafforzamento delle politiche pubbliche finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e svantaggiate. Una legge attesa da anni che rende l'Umbria un modello per il Paese".

"La nuova legge - affermano Andrea Bernardoni, presidente di Legacoopsociali, Roberta Veltrini, di Confcooperative Federsolidarietà e Gianfranco Piombaroli, di Agci imprese sociali - rappresenta una svolta epocale perché supera la logica del massimo ribasso nelle gare dei servizi alla persona stabilendo, in modo chiaro e inequivocabile, che le imprese che erogano servizi di welfare saranno valutate e selezionate sulla base dei progetti tecnici e della qualità che riescono a garantire ai cittadini e non sui ribassi fatti pagando meno i lavoratori. La legge inoltre introduce un'altra rilevante novità prevedendo che le Usl, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche dovranno riservare il 20 per cento delle gare di appalto alle imprese che assicurano l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e svantaggiate. Attribuendo alla domanda pubblica obiettivi di inclusione sociale".

Questa legge - per le centrali cooperative - testimonia la volontà politica bipartisan di valorizzare il lavoro sociale e di migliorare la qualità dei servizi di welfare della nostra regione.

"Auspichiamo - concludono gli esponenti del mondo della cooperazione - che l'indirizzo politico fornito dall'Assemblea legislativa orienti anche i comportamenti della Giunta regionale, delle Usl e dei comuni che nelle prossime settimane saranno chiamati ad adeguare i contratti e le convenzioni con le cooperative sociali riconoscendo i maggiori costi legati al recente rinnovo del contratto collettivo di lavoro della cooperazione sociale".



