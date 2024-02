Segretario Pd Umbria, a Perugia c'è alleanza per vincere

"Perugia è il primo capoluogo di regione dove, in vista delle elezioni per il sindaco, si supera il 'campo largo' e si costruisce un'alleanza per vincere in grado di riunire tutte le forze alternative alla destra su un progetto politico chiaro e condiviso": a sottolinearlo è il segretario regionale del Pd Tommaso Bori. Che con l'ANSA commenta l'ampliamento dello schieramento a sostegno della candidata sindaca Vittoria Ferdinandi da parte di Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Demos e Civici Umbri ai quali è aggiunta ora Pensa Perugia, il progetto portato avanti da Azione, + Europa e socialisti.

"L'Umbria - ha sottolineato Bori - torna ad essere un laboratorio politico nazionale. Grazi al Patto Avanti aperto e inclusivo, come simbolicamente rappresentato da una sedia lasciata libera sul palco nell'incontro che ha dato avvio a questa esperienza politica. Un impegno che sta dando i risultati con una figura come quella di Vittoria Ferdinandi che permette di allargare lo schieramento a tanti mondi complementari tra loro. Un nuovo Pd che vuole essere regista in un percorso che può essere determinante anche per le elezioni regionali che si terranno poche settimane dopo le amministrative".

"I Dem non vogliono più fare regali alla destra, non si accontentano di partecipare alle elezioni per fare solo testimonianza, ma vogliono competere per vincere" ha concluso Bori.



