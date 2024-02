Pensa Perugia nella coalizione a sostegno di Ferdinandi

"Sono felice di annunciare che al mio fianco sta prendendo forma e sostanza, una coalizione sempre più larga e plurale, quasi un unicum a livello nazionale. E' nella ricchezza di valori, contributi e idee che si rinnova e si rafforza un'alleanza vincente di donne e di uomini che hanno a cuore la nostra città": è quanto afferma in una nota la candidata a sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, che in un video diffuso sui social (https://www.instagram.com/reel/C3h7EzVIzRh/?igsh=OHg0aGpxZGluZG 9s), ha ufficializzato l'ingresso in coalizione di Pensa Perugia, il progetto per la città portato avanti da Azione, + Europa e Socialisti Per Perugia, che si aggiunge al sostegno di Pd, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Demos e Civici Umbri.

"Ringrazio in particolare Giacomo Leonelli perché, con il suo passo indietro, ha dimostrato che la politica può essere animata, non solo dai personalismi, ma anche da profonde intenzioni verso il bene comune", aggiunge Ferdinandi.



